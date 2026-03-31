إعلان

برلماني يطالب الحكومة بإعلان قياس أثر تطبيق ضوابط ترشيد الكهرباء

كتب : عمرو صالح

06:00 ص 31/03/2026

غلق المحلات 9 مساء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي القيم والإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب حماة الوطن إن القرارات التي أعلنت عنها الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتطبيق نظام العمل عن بُعد، وتحديد مواعيد غلق المحال التجارية؛ تعد إجراءً احترازياً لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تشهدها المنطقة جراء التوترات القائمة.

وأكد البرلماني أن خطة ترشيد الإنفاق الحكومي والموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، التي أعلنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تعكس منهج الإدارة الاحترازية للحكومة ورؤية استباقية لتقليل الآثار السلبية للتوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري، قائلاً: "نتمنى أن تسهم هذه الإجراءات في تقليص فاتورة استهلاك الطاقة، ونراهن على الوعي المجتمعي في أن يتحول الترشيد إلى ثقافة يومية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة".

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بتنفيذ آليات رقابية صارمة لضمان التزام القطاعات الحكومية بضوابط الترشيد، مع ضرورة إعلان قياس أثر ومؤشرات تنفيذ هذه الضوابط، للوقوف على مدى الوفر الذي حققته الخطة فعلياً، مثمناً قرار الحكومة بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية تزامناً مع خطة الترشيد؛ لتلافي أثر التضخم على الفئات الأكثر احتياجاً، وضمان استمرار مسيرة التنمية والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت خلال السنوات الماضية.

كما أشاد القيادي بحزب حماة الوطن ببدء الحكومة تنفيذ خطة ترشيد الإنفاق من قلب الجهاز الإداري للدولة وتخفيض النفقات، كإجراءات ضرورية وإلزامية لمواجهة التحديات الراهنة وضبط الإنفاق بكافة القطاعات والهيئات؛ تحقيقاً للانضباط المالي، ومنعاً لوصول تداعيات الأزمات الخارجية إلى مراحل يصعب التعامل معها اقتصادياً.

وأضاف "رشاد" أن تطبيق إجراءات الترشيد بالتوازي مع توجه الدولة واستعداداتها لإعلان زيادة الأجور والمرتبات، والاهتمام بتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية لا يقل عن 6 أشهر، يعكس توازناً مهماً وضرورياً بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ ترشيد الكهرباء إغلاق المحال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حوادث وقضايا

تحرش في ميكروباص.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو المنتزة المثير

حوادث وقضايا

"قعدت معاه لغاية ما روحه طلعت".. قصة مقتل "خفير " الدقهلية على يد زوجته
أخبار مصر

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
علاقات

من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
زووم

أنيقة في الأسود.. 10 صور لـ درة خطفت بها الأنظار على "انستجرام"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها