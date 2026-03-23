أدان حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوى شحاتة، استهداف الكيان الصهيوني للمنشآت والبنية التحتية فى لبنان العربى الشقيق، وموجات العنف الدموى والتهجير القسرى التى ينفذها مستوطنون مسلحون ضد أبناء الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية.

ووجه رئيس الوفد نداء إلى الأمة العربية فى بيان له إلى جماهير الأمة العربية، قائلا: يا من كتبنا تاريخنا بالدماء والتضحيات وصمود الإرادة ووحدة الصف والمصير إن ما يفعله الكيان الصهيوني من عربدة واعتداءات تتصاعد دون ردع وآخرها الاعتداءات الصهيونية، التي استهدفت المنشآت والبنية التحتية في لبنان العربي الشقيق، والتي يصاحبها موجات العنف الدموي والتهجير القسري التي ينفذها مستوطنون مسلحون ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني في الضفة الغربية.

وأضاف رئيس حزب الوفد: إن استهداف المرافق المدنية والبنى الأساسية ليس مجرد عمل عسكري بل هو رسالة تهديد تعني أن القوة العسكرية لكيان الاحتلال قادرة على فرض واقع جديد، وجغرافيا جديدة بالقوة بلا اعتبار للأخلاق والعدل والحق، وبلا اعتبار للقانون والمواثيق الدولية، بل أكثر من ذلك بدعم ومشاركة عسكرية من الرئيس الأمريكي وحلف الناتو مما خلق توترات إقليمية تتداخل فيها الحسابات السياسية والعسكرية.

وتابع رئيس حزب الوفد: إن استمرار أعمال العنف والتهجير القسري، يهدد الكيان الصهيوني بالانزلاق إلى مواجهات أوسع فاحذروا الغضب العربي.

وأوضح "البدوى" أن المرحلة التي تعيشها المنطقة تتطلب وعيًا شعبيًا واسعًا وتكاتفًا سياسيًا، واستعدادا عسكريًا وتحالفًا إقليميا فعدونا واحد وغايتنا واحده وهي السلام فى المنطقة العربية.

وقال البدوي: علمتنا دروس التاريخ أن السلام لا يمكن أن يستمر بالقوة ولا بقتل الأطفال والمدنيين العزل وهدم البني التحتية لدول عربية وإسلامية، وإنما يحتاج إلى قوة تحميه وإلي تضامن سياسي واقتصادي عربي وإسلامي، كما يحتاج إلي جيش عربي موحد يمكن الأمة العربية من تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعت في عهد حكومة الوفد في 18 يونيو 1950، كما يحتاج إلي استقلال القرار العربي بإخلاء المنطقة العربية من كافة القواعد الأجنبية.

وتابع رئيس الوفد فى بيانه: يجب علينا جميعًا أن نعلم أننا أمام تنفيذ وثيقة وضعها البنتاجون عام 1996 وأقرها الكونجرس الأمريكى عام 2007 وهي وثيقة الانفصال النظيف من أجل المملكة (إسرائيل) وحددت الوثيقة إسقاط سبع دول هي إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن والسودان وليبيا بما يعني محيط مصر الجغرافي (الشمال الشرقي والجنوب الشرقي واليمن باب المندب المؤدي لقناة السويس وجنوب مصر السودان وغرب مصر ليبيا) والجائزة الكبري للتحالف الصهيوني الأمريكي هي مصر، ولكنهم يجهلون أن جيش مصر وشعبها هم خير أجناد الأرض، وأن مصر سوف تظل بتماسك ووعي وعزيمة وإرادة شعبها وجيشها قوية أبية عصية علي كل من يريد بها سوءًا.

