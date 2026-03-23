أجري الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جوله ميدانية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمتابعة انتظام العمل بمختلف القطاعات والوقوف على حالة الشوارع ومستوى النظافة والتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين على مدار اليوم.

وخلال جولته اليوم الاثنين بمنطقة أرض اللواء بحي العجوزة قاد المحافظ حملة ميدانية لرفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام للمحال والمطاعم والكافيهات والباعة الجائلين عقب رصده لعدد من المخالفات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، مشدداً على رئيس حي العجوزة بضرورة إعادة الانضباط للشارع واستمرار الحملات بشكل يومي.

ووجّه المحافظ إنذارًا لمسؤولي الإشغالات بحي العجوزة مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد في المتابعة الميدانية وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما رصد المحافظ عددًا من حالات سرقة التيار الكهربائي بالمنطقة موجّهًا شركة ومباحث الكهرباء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على المال العام وحقوق الدولة.

وأكد محافظ الجيزة أن الحملات مستمرة بكافة الأحياء لرفع الإشغالات والتعديات، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ محمد مرعى السكرتير المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وطه عبد الصادق رئيس حي العجوزة.

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وحالة من عدم الاستقرار بالأجواء الأيام المقبلة

برقم العداد.. 7 خطوات للاستعلام عن استهلاك فاتورة "الكهرباء" مارس 2026

تعرف على إجراءات تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد وفقا للقانون





