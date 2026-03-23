كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم على كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الأرصاد في بيان لها أن هناك ظواهر جوية مسيطرة حيث توقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وخليجي السويس والعقبة ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما توقعت الأرصاد بتكون فرص أمطار خفيفة على مناطق من صحراء مطروح والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد بنسبة (20% تقريبًا) إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

