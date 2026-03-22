أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن استمرار تنفيذ مبادرة "عيد واطمن" وخطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك لليوم الثالث على التوالي، وذلك في إطار حرصها على ضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وبما يعكس جاهزية المنظومة واستمرارية عملها بكفاءة عالية طوال فترة الاحتفالات.

وأكدت الهيئة استمرار انتشار الفرق الطبية في الميادين العامة والأماكن الأكثر ارتيادًا من المواطنين، وذلك بهدف تقديم الدعم الطبي الفوري للمواطنين وتأمين الاحتفالات، بما يعزز الإحساس بالأمان الصحي لدى المواطنين خلال احتفالات العيد.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، استمرار انعقاد غرف الطوارئ والأزمات المركزية برئاسة الهيئة، إلى جانب غرف الطوارئ الفرعية بفروع الهيئة في المحافظات، وذلك على مدار الساعة، بما يضمن المتابعة اللحظية لكافة المستجدات، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.

ونوه رئيس الهيئة إلى أن مبادرة "عيد واطمن" تواصل دورها في تعزيز التواجد الطبي الميداني بالمناطق الحيوية والأكثر كثافة، بما يسهم في تحسين سرعة الوصول للخدمات الصحية وتقديم الرعاية اللازمة للمواطنين خلال فترة الاحتفالات.

وأضاف أن الهيئة تواصل تنفيذ جولات ومرورات ميدانية مكثفة على كافة المنشآت الصحية التابعة لها، لمتابعة انتظام سير العمل، والتأكد من الالتزام بجداول النوبتجيات، وتوافر الخدمات الطبية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي خلال فترة الاحتفالات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي على توافر مخزون كافٍ واستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل، إلى جانب الأمصال ومضادات السموم بجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات العلاجية دون أي نقص أو تأخير، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع مختلف الحالات خلال فترة الاحتفالات.