أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصفة الترابية التي شهدتها البلاد انتهت اليوم، فيما يستمر نشاط الرياح مصحوبًا ببعض الأتربة الخفيفة.

وقالت "غانم" في تصريحات خاصة لمصراوي، إن المؤثر الرئيسي اليوم هو الأمطار، التي تتراوح شدتها بين خفيفة ومتوسطة على معظم محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وأجواء شتوية مميزة.

موعد تحسن الطقس في مصر

وأوضحت عضو هيئة الأرصاد، أن التحسن المتوقع سيبدأ غدًا الأحد مع اعتدال سرعة الرياح، وستكون فرص الأمطار أغلبها خفيفة مع احتمالية متوسطة في بعض المناطق، بينما تتلاشى تدريجيًا في المحافظات الداخلية.

وأضافت أن القاهرة الكبرى ستشهد أمطارًا خفيفة، بينما قد تكون الأمطار أكثر غزارة في بعض مناطق سيناء وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن التحسن المستمر للطقس سيظهر يوم الاثنين، لكن التقلبات الجوية وأمطار محتملة ستعود مساء الثلاثاء والأربعاء والخميس.

موعد تخفيف الملابس في مصر

وحذرت الدكتورة منار غانم، المواطنين من تخفيف الملابس الشتوية في الوقت الحالي، مؤكدةً أن الحفاظ على الملابس الدافئة ضروري حتى استقرار درجات الحرارة، والذي يُتوقع ألا يحدث قبل منتصف شهر أبريل المقبل.

