ضياء داوود يوافق على قروض بـ532 مليون دولار لصالح "النقل"

كتب : نشأت حمدي

02:24 م 02/03/2026

مجلس النواب

أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الموافقة على 4 اتفاقيات دولية بقروض بقيمة 532 مليون دولار لصالح وزارة النقل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أثناء مناقشة 4 اتفاقيات دولية بقروض لصالح مشروع قطار العاشر من رمضان.

وقال النائب: "بما أن المشروع بدأ ويرتبط بتنمية حقيقية، ماذا سنستفيد لو توقفنا عن القرض؟ ومن ثم التوقف الآن يؤثر على التنمية، لا سيما في ظل النهضة التي تتم في العاصمة الإدارية".

وتابع عضو مجلس النواب: "لأول مرة، وعلى غير العادة، نحن أمام ضرورة الموافقة على استكمال المشروعات التنموية التي بدأناها"، مشيرًا إلى أن ميناء دمياط أصبح أحد ثلاثة موانئ، ولابد من شبكة طرق قوية لاستيعاب حركة التنمية.

