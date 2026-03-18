قامت محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، من خلال هيئة النظافة والتجميل بتنفيذ حملة مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات بعدد من القطاعات بنطاق أحياء بولاق الدكرور والهرم.

جاء ذلك في إطار خطة محافظة الجيزة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الجيزة يشدد على استمرار الحملات لتحسين منظومة النظافة

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن الحملات أسفرت عن رفع نحو 1400 طن من المخلفات من عدة مواقع شملت شارع المصرف بحي بولاق الدكرور ورشاح أبوبصل بنطاق حي الهرم وذلك من خلال الدفع بعدد من معدات وسيارات هيئة النظافة، بما ساهم في تحسين الحالة البيئية ورفع كفاءة النظافة وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري بتلك المناطق.

وشدد "الأنصاري" أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات النظافة المكثفة بمختلف الأحياء والمراكز للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات أو بؤر تحتاج إلى تحسين كفاءة النظافة.

وأكد اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، من جانبه، أن الهيئة دفعت بعدد من المعدات وسيارات النقل لرفع التراكمات بالمناطق المشار إليها.

وأشار رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، إلى أن الحملات تأتي ضمن خطة الهيئة للتعامل مع بؤر المخلفات، ورفع كفاءة منظومة النظافة، وتحسين الحالة البيئية، وإظهار الشوارع بالمظهر الحضاري اللائق.

