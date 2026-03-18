أكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن اللقاء الموسع الذي جمع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، بعدد كبير من مستثمري ورجال السياحة بمدينة شرم الشيخ، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار المباشر بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار السياحي ومعالجة التحديات التي تواجهه.

مطالب بإصلاحات تنظيمية لتسريع نمو القطاع السياحي

وأوضح "الشاعر" في بيان رسمي حصل مصراوي على نسخة منه، أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التنسيق والعمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع السياحي، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة، لافتًا إلى أن المستثمرين استعرضوا خلال اللقاء عددًا من التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها إجراءات التراخيص وتسعير الأراضي، إلى جانب بعض المعوقات التنظيمية التي تحتاج إلى حلول عملية تسهم في تسريع وتيرة الاستثمار.

هل يوجد استقرار السوق السياحي في مصر؟ رئيس اتحاد الغرف السياحية يجيب

وأشار رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أن الاتحاد يحرص بشكل دائم على نقل رؤى ومقترحات المستثمرين إلى الجهات المعنية، والعمل على طرح حلول قابلة للتنفيذ تدعم استقرار السوق السياحي، وتدفع نحو زيادة الاستثمارات في القطاع، بما يعزز قدرة المقصد السياحي المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.

وثمّن حسام الشاعر، توجه وزارة السياحة والآثار ومحافظة جنوب سيناء نحو فتح قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة التحديات التي تواجه القطاع السياحي يعد خطوة إيجابية من شأنها تسريع الإجراءات وتقديم حلول عملية للمشكلات المطروحة.

وشدد على أن السياحة المصرية تمتلك مقومات فريدة ومتنوعة تجعلها قادرة على مواصلة النمو وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار جهود الدولة في تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز حملات الترويج للمقصد المصري في مختلف الأسواق الدولية.

وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن الاتحاد سيواصل دوره في دعم جهود الدولة للنهوض بالقطاع، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات الحكومية والمستثمرين، من أجل تعزيز تنافسية السياحة المصرية وتحقيق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.

هل توجد برامج للعمرة خلال شهر شوال؟.. غرفة السياحة تُجيب

"غرفة السياحة" تكشف اشتراطات إعادة فتح تأشيرة العمرة أمام الشركات المتوقفة

غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون في صفك