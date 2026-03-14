قال الإعلامي أحمد موسى، إن من المتوقع الإعلان خلال الـ24 ساعة المقبلة عن الحد الأدنى للأجور، في إطار حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية.

وأوضح "موسى": قد نشهد أيضًا أخبارًا إيجابية تتعلق بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة، إلى جانب تحريك المعاشات والأجور، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على Facebook، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدان العدوان الإيراني على الدول الشقيقة، خاصة أن تلك الدول لم تؤيد هذا الصراع، مؤكدًا أن مصر تعمل حاليًا على وقف الحرب والعدوان فورًا من خلال جهودها المستمرة في المسار التفاوضي.

وأوضح "موسى"، أن أي دولة تدخل في الحرب تعلم جيدًا حجم الدمار الذي سيطالها، سواء كانت رابحة أو خاسرة، مشيرًا إلى أن مصر لن تنسى وقفة الأشقاء العرب خلال فوضى عام 2011، من خلال القرارات والبيانات والدعم المستمر الذي قدموه.

وأضاف أن حلف شمال الأطلسي، بعد الحرب العالمية الثانية، يقف دائمًا للدفاع عن أي دولة ضمن التحالف حال تعرضها لاعتداء، مؤكدًا ضرورة وجود جيش عربي قادر على الدفاع عن البلدان العربية في ظل استمرار الأطماع الإقليمية.

واختتم بالإشارة إلى أن حدود مصر مؤمَّنة بفضل الله ثم جيشها القوي، وأن الرئيس السيسي أكد في كلمته بأكاديمية الشرطة أن مصر لا تهدد أي دولة، لكنها دائمًا جاهزة للدفاع عن نفسها وشقيقاتها العربيات.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر: شبورة ورياح نشطة خلال الأسبوع الأخير من رمضان



