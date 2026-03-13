إعلان

وزيرا النقل والتعليم العالي يدليان بصوتيهما في انتخابات نقابة المهندسين

كتب : أحمد الجندي

02:07 م 13/03/2026
تصوير - محمود بكار

أدلى الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، والدكتور عبد العزيز قنصوة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بصوتيهما في انتخابات نقابة المهندسين التي انطلقت صباح الجمعة في استاد القاهرة الدولي، وسط حضور كبير من المهندسين من مختلف المحافظات.

وشهدت العملية الانتخابية توافد المهندسين بشكل كثيف على صناديق الاقتراع، للمشاركة في اختيار ممثليهم داخل النقابة، مع تطبيق الإجراءات التنظيمية لضمان سير التصويت بسلاسة ونزاهة.

وتأتي الانتخابات في ظل حرص المجتمع الهندسي على دعم النقابة والمشاركة في تطوير قطاع الهندسة ودعم المشروعات الوطنية.

كامل الوزير نقابة المهندسين صناديق الإقتراع الإجراءات التنظيمية

