ضبط شخص لقيامه بغسل 60 مليون جنيه من تجارة العملة

كتب : علاء عمران

03:20 م 13/03/2026

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها.

وكشفت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدد من الأساليب لإخفاء مصدر الأموال، من بينها تأسيس شركات وشراء سيارات لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

