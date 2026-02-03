عضو "زراعة النواب": تنسيق مع الأوقاف لتقليل إيجارات الأراضي الزراعية

نشأت حمدي

أكد النائب إبراهيم مجدي حسين، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن اللجنة ستتولى متابعة ملف إيجار أراضي الأوقاف بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، بهدف تقليل أسعار الإيجارات بما يحقق مصلحة الفلاحين ويسهم في دعمهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري برئاسة النائب السيد القصير، لمناقشة خطة عمل اللجنة وأولويات المرحلة المقبلة، إلى جانب بحث عدد من القضايا المهمة، وفي مقدمتها أزمة إيجار أراضي الأوقاف التي يعاني منها عدد كبير من المزارعين.

وشدد عضو مجلس النواب على أن دعم الفلاح المصري يأتي على رأس أولوياته داخل اللجنة، مؤكدًا ضرورة التعامل الحاسم مع ملفات الزراعة والري، وطرح حلول واقعية قابلة للتنفيذ، بما يحقق الأمن الغذائي ويحافظ على حقوق المزارعين.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب أداءً برلمانيًا فاعلًا داخل اللجنة، يترجم مطالب المزارعين إلى قرارات وتوصيات واضحة تُلزم الجهات التنفيذية بالتعامل الجاد مع التحديات القائمة.