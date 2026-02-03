إعلان

خالد أبو بكر: إقبال الملايين على معرض الكتاب "ظاهرة صحية"

كتب : داليا الظنيني

09:29 م 03/02/2026

المحامي الدولي خالد أبو بكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إن النجاح الباهر الذي حققه معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، بتجاوز عدد زواره حاجز الستة ملايين زائر، يبرهن على أن الكتاب الورقي والثقافة المكتوبة لا يزالان يحتفظان بمكانتهما المرموقة لدى الجمهور المصري، مشيداً بالزخم الثقافي والفعاليات المتنوعة التي صاحبت المعرض.

وأضاف أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على شاشة "النهار"، أن الدولة المصرية تضع قضية بناء الوعي على رأس أولوياتها، من خلال منظومة التعليم والمراكز الثقافية المنتشرة، بهدف ترسيخ قيم المواطنة واحترام دولة القانون.

وأكد أن معركة الوعي هي السبيل الأمثل لمواجهة المخاطر الفكرية التي قد تتسلل عبر منصات مشبوهة أو كتب تتبنى أيديولوجيات منحرفة.

وذكر أن خطر الفكر المتطرف لا يزال قائماً، وهو ما يتطلب يقظة دائمة تجاه المحتوى الذي يُقدم للشباب، سواء عبر الإنترنت أو الكتب غير المراقبة.

وأثنى في الوقت نفسه على دور الجهات المسؤولة عن منح تراخيص النشر، مؤكداً أنها لم تسمح بتداول أي مواد تروج للتطرف، ومشدداً على أهمية المراقبة الدقيقة لكل ما يُعرض على الجمهور لضمان سلامة البناء الفكري للمجتمع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد أبو بكر ظاهرة صحية معرض القاهرة الدولي للكتاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مخطوطة مصرية مفقودة تثير الجدل حول وجود عمالقة حقيقيين
علاقات

مخطوطة مصرية مفقودة تثير الجدل حول وجود عمالقة حقيقيين
تمويل عقاري بفائدة 3%.. ننشر أسعار شقق الإسكان في مشروع أطلس حلوان
أخبار العقارات

تمويل عقاري بفائدة 3%.. ننشر أسعار شقق الإسكان في مشروع أطلس حلوان
"بسبب أم جاسر".. إيقاف مسلسل "روح OFF" ومنع عرضه في رمضان
مسرح و تليفزيون

"بسبب أم جاسر".. إيقاف مسلسل "روح OFF" ومنع عرضه في رمضان
"أوبل وشيفرولية وبي إم دبليو" 70 سيارة تابعة للبنك الأهلي للبيع في مزاد
أخبار السيارات

"أوبل وشيفرولية وبي إم دبليو" 70 سيارة تابعة للبنك الأهلي للبيع في مزاد
شعبة الاتصالات تطرح 3 مقترحات لخفض أسعار الهواتف ومنع التهريب
اقتصاد

شعبة الاتصالات تطرح 3 مقترحات لخفض أسعار الهواتف ومنع التهريب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد