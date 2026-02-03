خالد أبو بكر: إقبال الملايين على معرض الكتاب "ظاهرة صحية"

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إن النجاح الباهر الذي حققه معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، بتجاوز عدد زواره حاجز الستة ملايين زائر، يبرهن على أن الكتاب الورقي والثقافة المكتوبة لا يزالان يحتفظان بمكانتهما المرموقة لدى الجمهور المصري، مشيداً بالزخم الثقافي والفعاليات المتنوعة التي صاحبت المعرض.

وأضاف أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على شاشة "النهار"، أن الدولة المصرية تضع قضية بناء الوعي على رأس أولوياتها، من خلال منظومة التعليم والمراكز الثقافية المنتشرة، بهدف ترسيخ قيم المواطنة واحترام دولة القانون.

وأكد أن معركة الوعي هي السبيل الأمثل لمواجهة المخاطر الفكرية التي قد تتسلل عبر منصات مشبوهة أو كتب تتبنى أيديولوجيات منحرفة.

وذكر أن خطر الفكر المتطرف لا يزال قائماً، وهو ما يتطلب يقظة دائمة تجاه المحتوى الذي يُقدم للشباب، سواء عبر الإنترنت أو الكتب غير المراقبة.

وأثنى في الوقت نفسه على دور الجهات المسؤولة عن منح تراخيص النشر، مؤكداً أنها لم تسمح بتداول أي مواد تروج للتطرف، ومشدداً على أهمية المراقبة الدقيقة لكل ما يُعرض على الجمهور لضمان سلامة البناء الفكري للمجتمع.