الدواء على رأس الأولويات.. صحة النواب تناقش خطة عملها

اجتمعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وأكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية، أن اللجنة تضع على أولوياتها كل ما يخص القطاع الصحي، باعتباره من أهم القطاعات ويمس كل مواطن، مشيرًا إلى أن اللجنة ستضع مشكلات واحتياجات المواطنين على رأس أولوياتها.

وقال رئيس اللجنة إن ملف الدواء سيكون على رأس الأولويات وعلى قائمة الملفات والقضايا التي ستبدأ اللجنة في مناقشتها، لأنه ملف مهم وحيوي وحساس جدًا، وسيتم فتح الملف ودعوة المسؤولين المختصين من هيئة الدواء المصرية وغيرها للحضور إلى اللجنة والاستماع إليهم، لافتًا إلى أهمية تحقيق نجاح ملموس في هذا الملف يشعر به الشارع المصري.

وتوافق أعضاء لجنة الشئون الصحية على أهمية ملف الدواء، باعتباره على رأس القضايا والموضوعات التي ستفتح اللجنة مناقشات بشأنها، إلى جانب متابعة كل المشكلات والقضايا الخاصة بالمنظومة الصحية، وتقديم طلبات الإحاطة والأدوات الرقابية، ومناقشة مشروعات القوانين التي تدخل في اختصاصات اللجنة.

وأكد أعضاء لجنة الشئون الصحية، خلال الاجتماع، على أهمية حضور ممثلي الحكومة في اجتماعات اللجنة، وأن يكون الحضور من خلال وزير الصحة أو مساعدي ونواب الوزير ورؤساء الهيئات التابعة، وأن يكون التمثيل الحكومي في اجتماعات اللجنة تمثيلًا لائقًا.

كما أكد النواب أيضًا الاهتمام بمتابعة ملف التأمين الصحي الشامل وتطبيقه في المحافظات، وأشاروا إلى أهمية متابعة أداء المستشفيات ومتطلبات المرضى، بما يساعد على تحسين جودة الخدمات الصحية.