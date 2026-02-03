صادرات الصناعات الهندسية تلامس 6.5 مليار دولار في 2025

كتبت -داليا الظنيني:

قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن عام 2025 شهد تسجيل رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ القطاع، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 6.5 مليار دولار.

وأعرب عن تطلعه للحفاظ على وتيرة نمو سنوية لا تقل عن 15%، بهدف مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يصب مباشرة في مستهدفات الدولة لرفع إجمالي الصادرات غير البترولية إلى حاجز الـ 100 مليار دولار.

وأضاف الصياد، خلال حوار تلفزيوني لبرنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مساهمة الصناعات الهندسية تتراوح حالياً بين 10% و15% من إجمالي الصادرات الوطنية. وأوضح أن خطة النمو لا ترتكز فقط على فتح أسواق جديدة، بل على استغلال الطاقات المهدرة؛ مؤكداً أن المصانع المصرية تمتلك قدرات إنتاجية غير مستغلة تصل إلى 30%، يمكن تفعيلها فوراً دون الحاجة لضخ استثمارات رأسمالية جديدة.

وقال رئيس المجلس التصديري إن خريطة الوصول للمستهدفات تعتمد على مسارين من الاستثمارات: أولهما محلي عبر التوسعات الصناعية، وثانيهما أجنبي وهو ما تحقق بالفعل في قطاع الأجهزة المنزلية بدخول 5 شركات عالمية للسوق المصرية بين عامي 2022 و2025. وأشار إلى أن أهمية المستثمر الأجنبي تكمن في توجهه التصديري، حيث يتم توجيه ما لا يقل عن نصف إنتاجه للأسواق الخارجية.

وذكر أن البيئة الاستثمارية في مصر أصبحت محفزة لجذب رؤوس الأموال، مستشهداً بالتدفقات الكبيرة في قطاعات عدة مثل الملابس الجاهزة التي جذبت استثمارات تركية ضخمة مؤخراً.

وشدد على ضرورة الاستمرار في تذليل العقبات البيروقراطية، مطالباً بتبسيط إجراءات "الرخصة الذهبية" وتوسيع نطاق العمل بها لتعظيم فعاليتها في جذب المزيد من المشاريع الكبرى.