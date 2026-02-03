جمال شعبان يحذر من مخاطر المسكنات: تسبب الفشل الكلوي

كتبت -داليا الظنيني :

قال الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن الإفراط في تناول الأدوية المسكنة دون رقابة طبية يمثل تهديداً مباشراً لأجهزة الجسم الحيوية؛ مؤكداً أن الآثار الجانبية لهذه العقاقير تتجاوز آلام المعدة لتصل إلى إحداث أضرار جسيمة بوظائف الكبد، وقد تنتهي بالإصابة بالفشل الكلوي الكامل.

وأضاف شعبان، خلال حلقته ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان"، أن جميع أنواع المسكنات بلا استثناء تحمل مخاطر صحية محتملة إذا استُخدمت بشكل عشوائي، مشدداً على ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل تعاطي أي جرعة لضمان سلامة الأعضاء الداخلية من التآكل أو التوقف المفاجئ.

وأوضح العميد السابق لمعهد القلب أن التحذير يشمل أيضاً "لصقات تسكين الألم" التي يعتقد الكثيرون أنها آمنة، لافتاً إلى أن هذا النوع من المسكنات يتسرب تأثيره السلبي إلى الجسم ويؤثر على الصحة العامة، مما يتطلب حذراً شديداً في التعامل معها وعدم اعتبارها وسيلة علاجية بسيطة.

وذكر أن الإحصائيات الصادمة في مراكز غسيل الكلى تكشف عن وجود نسبة كبيرة من الشباب المصابين بالفشل الكلوي نتيجة "فخ المسكنات" وإهمال علاج ضغط الدم المرتفع، محذراً من أن التساهل في تناول "حبة مسكن" عند الشعور بأي ألم قد يكون الخطوة الأولى نحو خسارة الوظائف الطبيعية للكليتين مدى الحياة.