رئيس صحة النواب لأعضاء اللجنة: "مش هخذلكم مع اللي انتخبوكم"

كتب : نشأت حمدي

09:30 م 03/02/2026

النائب الدكتور شريف باشا

نشأت حمدي

أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، التزامه الكامل بالعمل من أجل المواطنين، وتقديم أداء تشريعي ورقابي يحقق تطلعاتهم في ملف الصحة.

وقال باشا، خلال حديثه لأعضاء لجنة الصحة، إن المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة كبيرة، والهدف الأساسي هو عدم خذلان المواطنين الذين انتخبوا ممثليهم، والعمل على رفع رأسهم من خلال إنجازات حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأضاف رئيس لجنة الصحة: "عمرنا ما هنخذلكم مع الناس اللي انتخبتكم، وبنرفع راسكم، وهنعمل شغل حلو في لجنة الصحة"، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد عملًا جادًا ومكثفًا داخل اللجنة، قائمًا على التعاون وتكامل الأدوار بين جميع الأعضاء.

وأوضح أن لجنة الصحة تستهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال متابعة التنفيذ، والتنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة لأعضاء اللجنة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

