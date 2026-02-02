إعلان

وزير الأوقاف يكافئ عاملًا بمديرية القاهرة لجهوده في الحفاظ على ممتلكات الوزارة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:11 م 02/02/2026

الدكتور أسامة الأزهري

قرر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، صرف مكافأة مالية قدرها 2000 جنيه لأشرف محمد حسني، مسئول تأمين وحراسة جراج السلام بمديرية أوقاف القاهرة، تقديرًا لجهوده المخلصة وتفانيه الملحوظ في أداء عمله، وحفاظه على ممتلكات الوزارة بما يعكس حسًا عاليًا بالمسئولية والانضباط الوظيفي.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على دعم النماذج الإيجابية وتحفيز العاملين المتميزين، وترسيخ ثقافة الإخلاص في العمل، بما يسهم في تعزيز الانتماء المؤسسي، ويجعل من هذه النماذج قدوة حسنة لزملائهم.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا القرار يعكس نهج الوزارة الدائم في تكريم المجتهدين وتشجيع الأداء المتميز في مختلف قطاعاتها.

