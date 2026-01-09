بعد ضربة يوم الميلاد.. ترامب يلوح بضربات عسكرية أخرى في نيجيريا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تشن المزيد من الضربات في نيجيريا إذا تعرض المسيحيون هناك لأعمال قتل، وذلك رغم نفي نيجيريا سابقا تعرض المسيحيين لاضطهاد ممنهج.

ونشرت تعليقات ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز على الموقع الإلكتروني للصحيفة، الخميس.

وجاءت تصريحات ترامب ردا على سؤال بشأن الضربة العسكرية التي نفذتها واشنطن يوم عيد الميلاد في نيجيريا.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله: "كنت أود أن تكون الضربة لمرة واحدة... ولكن إذا استمروا في قتل المسيحيين، فستكون هناك ضربات لمرات عديدة".

وحول تصريح مستشاره الخاص لأفريقيا بأن مسلحي تنظيم داعش وجماعة بوكو حرام يقتلون المسلمين أكثر من المسيحيين، قال ترامب: "أعتقد أن مسلمين يُقتلون أيضا في نيجيريا، لكن معظم القتلى من المسيحيين".