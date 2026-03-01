

وكالات

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مقتل ابنة المرشد الأعلى لإيران آية الله خامنئي في قصف إسرائيلي.

وأكدت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصادر لها في مكتب خامنئي: " مقتل ابنة المرشد الإيراني آية الله خامنئي، إضافة إلى صهره وحفيده وزجة ابنه".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، واصفًا إياه بأنه "أحد أكثر الأشخاص شرًا في التاريخ".

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "إن مقتل خامنئي يمثل "عدالة للشعب الإيراني، ولكل الأمريكيين، ولأشخاص من دول عديدة حول العالم قُتلوا أو شُوّهوا على يده"، مضيفًا أنه: "لم يتمكن من الإفلات من أجهزة الاستخبارات وأنظمة التتبع المتطورة، وذلك بالتنسيق مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن القادة الذين قُتلوا معه لم يكن بوسعهم فعل أي شيء".

وأضاف ترامب: "أن ما جرى يمثل "أعظم فرصة للشعب الإيراني لاستعادة بلاده"، لافتًا إلى أن العديد من عناصر الحرس الثوري والقوات العسكرية والأمنية "لم يعودوا يرغبون في القتال، ويبحثون عن حصانة"، على حد قوله. وأردف: "الآن يمكنهم الحصول على حصانة، لاحقًا لن يحصلوا إلا على الموت".