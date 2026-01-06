افتتحت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، فرعًا جديدًا لـ مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده، وذلك بمقر مدرسة الشبيني سابقًا – معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، نظرًا لتزايد أعداد الطلاب الملتحقين بالمدرسة، واستجابةً لرغبتهم في الالتحاق بحلقات حفظ القرآن الكريم وتجويده.

وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي أن مدرسة الإمام الطيب تمثل أحد المشروعات القرآنية الرائدة التي أطلقها الأزهر الشريف لتحفيظ القرآن الكريم ونشر علومه وتعاليمه بين الطلاب الوافدين، بما يسهم في ترسيخ المنهج الإسلامي الوسطي القويم، وبناء شخصية الطالب علميًا وروحيًا وسلوكيًا.

وأضافت أن المدرسة لا تقتصر على حفظ القرآن الكريم فحسب، بل تهدف إلى إتقان أحكام التلاوة، وتدبر المعاني، ومدارسة علوم القرآن، إلى جانب إعداد الطلاب الوافدين وتأهيلهم بمهارات متعددة تمكّنهم من تدريس القرآن الكريم وعلومه، ونقل رسالة الأزهر العالمية المعتدلة إلى أوطانهم، ليكونوا سفراء للوسطية والاعتدال.

وأشارت مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين إلى أن التوسع في افتتاح فروع جديدة للمدرسة يأتي تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، بضرورة تحصين الطلاب بالعلم النافع، وربطهم بكتاب الله، وبناء الشخصية القوية القادرة على مواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة.

وشهد الافتتاح متابعة عدد من حلقات الحفظ والتلاوة داخل الفصول، وسط التزام وتفاعل كبير من الطلاب، في أجواء علمية وروحية تعكس أهداف المدرسة ورسالتها التربوية.