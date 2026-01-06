إعلان

مستشارة شيخ الأزهر للوافدين تفتتح فرعًا جديدًا لمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:29 ص 06/01/2026 تعديل في 10:30 ص
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مستشارة شيخ الأزهر للوافدين تفتتح فرعًا جديدًا لمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن (2)
  • عرض 3 صورة
    مستشارة شيخ الأزهر للوافدين تفتتح فرعًا جديدًا لمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

افتتحت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، فرعًا جديدًا لـ مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده، وذلك بمقر مدرسة الشبيني سابقًا – معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، نظرًا لتزايد أعداد الطلاب الملتحقين بالمدرسة، واستجابةً لرغبتهم في الالتحاق بحلقات حفظ القرآن الكريم وتجويده.

وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي أن مدرسة الإمام الطيب تمثل أحد المشروعات القرآنية الرائدة التي أطلقها الأزهر الشريف لتحفيظ القرآن الكريم ونشر علومه وتعاليمه بين الطلاب الوافدين، بما يسهم في ترسيخ المنهج الإسلامي الوسطي القويم، وبناء شخصية الطالب علميًا وروحيًا وسلوكيًا.

وأضافت أن المدرسة لا تقتصر على حفظ القرآن الكريم فحسب، بل تهدف إلى إتقان أحكام التلاوة، وتدبر المعاني، ومدارسة علوم القرآن، إلى جانب إعداد الطلاب الوافدين وتأهيلهم بمهارات متعددة تمكّنهم من تدريس القرآن الكريم وعلومه، ونقل رسالة الأزهر العالمية المعتدلة إلى أوطانهم، ليكونوا سفراء للوسطية والاعتدال.

وأشارت مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين إلى أن التوسع في افتتاح فروع جديدة للمدرسة يأتي تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، بضرورة تحصين الطلاب بالعلم النافع، وربطهم بكتاب الله، وبناء الشخصية القوية القادرة على مواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة.

وشهد الافتتاح متابعة عدد من حلقات الحفظ والتلاوة داخل الفصول، وسط التزام وتفاعل كبير من الطلاب، في أجواء علمية وروحية تعكس أهداف المدرسة ورسالتها التربوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر للوافدين مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن تطوير تعليم الطلاب الوافدين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
أخبار مصر

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-1: نصيحة لهذا البرج.. وأموال وحب لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-1: نصيحة لهذا البرج.. وأموال وحب لهؤلاء
هل حظر السوشيال ميديا عن أطفال مصر سهل التنفيذ؟.. خبير أمن سيبراني يجيب
مصراوى TV

هل حظر السوشيال ميديا عن أطفال مصر سهل التنفيذ؟.. خبير أمن سيبراني يجيب
" لا تفضل الظهور".. 25 صورة لزوجة دونجا نجم الزمالك من حفل الزفاف
مصراوي ستوري

" لا تفضل الظهور".. 25 صورة لزوجة دونجا نجم الزمالك من حفل الزفاف
ما أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة وهل تصح بشخصين فقط؟.. أمين الفتوى يجيب
عبادات

ما أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة وهل تصح بشخصين فقط؟.. أمين الفتوى يجيب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)