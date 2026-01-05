إعلان

جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تعقد امتحانات الفصل الأول بتجهيزات جديدة

كتب : عمر صبري

03:28 م 05/01/2026
بدأت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025 / 2026 وفق منهج مختلف ومنظم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أسامة قبيصي المشرف الأكاديمي على الجامعة وعميد الكلية التكنولوجية بالقاهرة.

وبحسب بيان، انطلقت الامتحانات عقب التجهيزات مبكرًا عبر تشكيل لجان متخصصة وفق دليل امتحانات معتمد يوضح آلية العمل بدقة ويحدد مسؤوليات كل فرد داخل المنظومة الجامعية، بما يضمن وضوح المهام وتوحيد الإجراءات، بحيث يجري الطالب الامتحان في بيئة واضحة ومنضبطة، بهدف تحقيق عدالة الامتحانات ودقة التنفيذ.

وأكدت الجامعة أن هذا التنظيم يأتي لأول مرة بهذا المستوى رغم زيادة عدد الطلاب، إلا أن الإدارة تغلبت على هذه التحديات عبر تنظيم العمل وتوزيع الأدوار والمتابعة اليومية المستمرة.

وشملت الاستعدادات تجهيز القاعات، وتحديد الملاحظين، وتنظيم مسارات الدخول والخروج، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان توافر الأدوات اللازمة وسرعة التعامل مع أي طارئ، مع الالتزام بقواعد الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضحت الجامعو أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو نظام امتحانات مؤسسية قائم على التخطيط والدليل، وليست مجرد استعداد موسمي، بما يعزز من مكانة الجامعة كصرح أكاديمي حديث يسعى لتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل.

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، إن ما نشهده من تنظيم واستعداد غير مسبوق يعكس رؤية الجامعة في بناء منظومة تعليمية متكاملة تقوم على التخطيط والالتزام، مضيفا: نحن نؤمن أن الامتحان ليس مجرد اختبار للطلاب، بل هو انعكاس لجدية المؤسسة بأكملها. وأدعو جميع أبنائنا الطلاب إلى الالتزام بالتعليمات المعلنة، والثقة بأن جهودهم ستُقدَّر في بيئة عادلة ومنضبطة.

وأشار الدكتور أسامة قبيصي – المشرف الأكاديمي وعميد الكلية التكنولوجية بالقاهرة إلى أن الجامعة حرصت على أن تكون هذه الامتحانات نموذجًا للتنظيم المؤسسي، حيث تم إعداد دليل امتحانات واضح يحدد مسؤوليات كل فرد داخل المنظومة الجامعية.

وتابع: رغم التحديات المتعلقة بزيادة أعداد الطلاب وتم التغلب عليها عبر الإدارة الحكيمة والتنسيق المستمر. لأن هدفنا هو أن يدخل الطالب الامتحان في بيئة هادئة ومنظمة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.

وقدمت الجامعة مجموعة من النصائح للطلاب خلال فترة الامتحانات وهي تنظيم الوقت ووضع خطة يومية للمذاكرة والمراجعة، مع فترات راحة قصيرة للحفاظ على التركيز، الالتزام بالنوم الكافي، النوم الجيد حيث يساعد على صفاء الذهن وزيادة القدرة على الاستيعاب، التغذية السليمة وتناول وجبات صحية وخفيفة، وتجنب الإفراط في المنبهات، الهدوء النفسي وممارسة بعض التمارين البسيطة أو التنفس العميق لتقليل التوتر قبل دخول اللجنة، قراءة التعليمات جيدًا الخاصة بالامتحانات، وتوزيع الوقت على كل سؤال، الثقة بالنفس حيث أن الامتحان فرصة لإظهار ما تعلمته، وليس مصدرًا للقلق.

