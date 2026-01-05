إعلان

رئيس كولومبيا يطالب ترامب بالتوقف عن تشويه سمعته

كتب : مصراوي

09:35 ص 05/01/2026

ترامب ورئيس كولومبيا- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

رفض الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اليوم الأحد، التهديدات والاتهامات التي وجهها إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تاجر مخدرات.

وقال الرئيس بيترو في حسابه على منصة إكس "اسمي لا يظهر في الملفات القضائية المرتبطة بالاتجار بالمخدرات. توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب".

وكان ترامب توعد الرئيس الكولومبي عقب تنفيذ الهجوم على فنزويلا، واصفا إياه أمس الأحد بأنه "رجل مريض" و"يحب تعاطي الكوكايين".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس كولومبيا ترامب الهجوم الأمريكي على فنزويلا رئيس فنزويلا فنزويلا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟