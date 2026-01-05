رئيس كولومبيا يطالب ترامب بالتوقف عن تشويه سمعته

وكالات

رفض الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اليوم الأحد، التهديدات والاتهامات التي وجهها إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تاجر مخدرات.

وقال الرئيس بيترو في حسابه على منصة إكس "اسمي لا يظهر في الملفات القضائية المرتبطة بالاتجار بالمخدرات. توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب".

وكان ترامب توعد الرئيس الكولومبي عقب تنفيذ الهجوم على فنزويلا، واصفا إياه أمس الأحد بأنه "رجل مريض" و"يحب تعاطي الكوكايين".