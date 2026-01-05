رئيس كولومبيا يطالب ترامب بالتوقف عن تشويه سمعته
كتب : مصراوي
ترامب ورئيس كولومبيا- أرشيفية
وكالات
رفض الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اليوم الأحد، التهديدات والاتهامات التي وجهها إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تاجر مخدرات.
وقال الرئيس بيترو في حسابه على منصة إكس "اسمي لا يظهر في الملفات القضائية المرتبطة بالاتجار بالمخدرات. توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب".
وكان ترامب توعد الرئيس الكولومبي عقب تنفيذ الهجوم على فنزويلا، واصفا إياه أمس الأحد بأنه "رجل مريض" و"يحب تعاطي الكوكايين".
No sé si Maduro es bueno o malo, ni siquiera si es narcotraficante; en los archivos de la justicia colombiana, después de medio siglo de lidiar con las mafias más grandes de la cocaína, no aparecen los nombres de Nicolás Maduro ni de Cilia Flores. Quienes han llegado a denunciar…— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026