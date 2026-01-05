انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الاثنين 5-1-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3920 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5040 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5880 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6720 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 47040 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 67200 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 208992 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 336000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.06% إلى نحو 4421 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.