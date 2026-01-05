إعلان

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا تشكل لجنة للإفراج عن مادورو

كتب : مصراوي

09:40 ص 05/01/2026

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز

وكالات

شكلت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز لجنة للإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، اللذين اختطفتهما القوات الخاصة الأميركية من العاصمة الفنزويلية كاراكاس، ونقلا إلى نيويورك.

وأوضح وزير الإعلام الفنزويلي فريدي نانييز اليوم الاثنين أنه جرى تشكيل لجنة "رفيعة المستوى"، سيكون عضوا فيها، ويترأسها رئيس البرلمان خورخي رودريغيز، مع عضوية وزير الخارجية إيفان خيل.

وأودع الرئيس الفنزويلي، الذي تتهمه الولايات المتحدة بتهم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات والإرهاب، في سجن بنيويورك، ومن المقرر أن يمثل أمام قاض في المدينة اليوم الاثنين.

ديلسي رودريغيز الهحوم الأمريكي على فنزويلا فنزويلا رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو

