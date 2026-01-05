إعلان

تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية التعاملات

كتبت- آية محمد:

09:37 ص 05/01/2026

سعر الدولار مقابل الجنيه

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 5-1-2026، بينما ارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

