أكد الإعلامي عمرو أديب أن العملية الأمريكية في فنزويلا لم تعتمد فقط على قوات "دلتا فورس" والطائرات، بل كان وراءها ضباط مخابرات على الأرض منذ أغسطس الماضي يجمعون المعلومات ويرسمون الخطة بدقة.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن هؤلاء الضباط سواء أمريكيين أو مجندين محليين؛ كانوا يعرفون القصر غرفة غرفة.

وأضاف أن درونز شبحية راقبت مادورو طوال الوقت حتى في تحركاته اليومية.

تابع أديب أن هناك ضابطًا داخل القصر نفسه كان يتابع مادورو لحظيًا، مشيرًا إلى أن الـ150 طائرة قصفت الكومباوند دون إصابة مادورو لأن موقعه كان معروفًا بدقة، مؤكدًا أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية والصينية لم تفعل شيئًا رغم تغطيتها للعاصمة الفنزويلية.

وأكد مقدم "الحكاية" أن العملية استغرقت ساعة ونصف فقط، حيث كانت دلتا فورس تنتظر أمام الغرفة المحصنة التي حاول مادورو الدخول إليها، لافتًا إلى أن الرئيس الفنزويلي نُقل في 12 ساعة إلى أمريكا عبر طائرة ثم سفينة.

أشار أديب إلى أن هذه التفاصيل منشورة في الجرائد الأمريكية مثل "وول ستريت جورنال" و"بي بي سي"، محذرًا من أن نجاح العملية يعتمد أساسًا على المخابرات لا القوة الجوية وحدها، وأن التاريخ يُكتب دائمًا بيد هؤلاء الضباط غير المرئيين.