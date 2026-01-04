أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن القطاع السياحي يشهد معدلات نمو إيجابية، لكن مصر "تستحق أرقامًا أكبر".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الأرقام بتزيد، بس إحنا نستحق أكتر"، مشيرًا إلى أن نسبة الإشغال الفندقي تصل إلى 100% في بعض المناطق السياحية، مما يفرض الحاجة إلى توسعة البنية التحتية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل بالتزامن على عدة محاور لاستيعاب النمو، موضحًا أنها تشمل استثمارات فب الغرف الفندقية والمطارات.

وتابع وزير السياحة والآثار: "محتاجين ان احنا نسرع الوتيرة"، مؤكدًا أن هناك حوافز استثمارية معلنة، وقد تكون هناك إعلانات جديدة قريباًا، حيث أن الوتيرة "ماشية بشكل جيد جداً".

وأشار وزير السياحة إلى نمو ملحوظ في متوسط إنفاق السائح وعائدات القطاع، قائلاً: "الطفره اللي احنا شايفينها في أسعار الفنادق والرحلات السياحية زيادة على الأقل 30% عن السابق".

ولفت إلى قرار مهم تم اتخاذه مؤخرًا لتحفيز نمو العرض الفندقي، موضحًا أنه يتم الآن تحويل أي مبنى من سكني إلى فندقي أو شقق إجازات بدون رسوم، وهو نموذج ناجح عالميًا.

وتوقع شريف فتحي أن تشهد سنة 2026 نمواً يتراوح بين 5% إلى 7% في أعداد السياح، ونتطلع لكسر حاجز الـ20 مليون سائح.

وأكد أن هذا النمو يقوده زيادة بنسبة 32% في حركة الطيران العارض، وزيادة بنسبة 450% في منطقة كمدينة العالمين، بفضل برامج تحفيز الطيران لإطالة الموسم السياحي.