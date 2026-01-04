موعد مباراة المغرب المقبلة بعد الفوز على تنزانيا

"بسبب ركلة جزاء".. اعتراضات قوية من الجهاز الفني لتنزانيا على حكم مباراة

خطف أسطورة كرة القدم الكاميرونية ورئيس اتحاد الكرة الكاميروني الحالي، الأنظار بشكل كبير خلال تواجده، لمتابعة مباراة منتخب بلاده أمام جنوب أفريقيا، في كأس أمم أفريقيا 2026.

ويلاقي منتخب الكاميرون نظيره الجنوب أفريقي حاليا، على ملعب "أكدال" بالرباط، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وظهرت علامات السعادة القوية، على وجه صامويل إيتو، بعد تسجيل منتخب بلاده هدفين واقترابه من التأهل إلى ربع نهائي البطولة، حيث ظهر في مدرجات ملعب "أكدال" واقفا والابتسامة على وجهه بعد الهدف الثاني الذي أحرزه كريستيان كوفان.

وحال تمكن منتخب الكاميرون، من تحقيق الفوز على حساب جنوب أفريقيا في دور ال 16 بالبطولة، سيلاقي في الدور المقبل نظيره المغربي، الذي حقق الفوز على تنزانيا بهدف دون مقابل اليوم.

موعد مباراة المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا

ويلتقي منتخب المغرب، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، يوم الجمعة المقبل الموافق 9 يناير الجاري، مع الفائز من مباراة جنوب أفريقيا والكاميرون.

أقرأ أيضًا:

أهلي جدة السعودي يعلن ضم أولى صفقاته الشتوية

هل يتمرد الجميع؟.. قرار مفاجئ للاعبي الزمالك قبل العودة للتدريبات