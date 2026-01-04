هدف فوز منتخب المغرب في مرمي تنزانيا في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)
كتب : محمد الميموني
إبراهيم دياز
واجه منتخب المغرب نظيره تنزانيا اليوم الأحد، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية .
وافتتح التسجيل نجم منتخب المغرب اللاعب إبراهيم دياز في الدقيقة ال64 من عمر المباراة .
وانتهت المباراة بفوز منتخب المغرب على تنزانيا بهدف دون رد فعل في منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.
ويذكر أن منتخب المغرب قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز المستحق على منتخب تنزانيا.
إبراهيم دياز يفتتح التسجيل للمنتخب المغربي في شباك تنزانيا— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 4, 2026
