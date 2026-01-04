مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

1 0
18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

0 2
21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

فولهام

2 2
17:15

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

1 1
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

5 1
17:15

ريال بيتيس

جميع المباريات

هدف فوز منتخب المغرب في مرمي تنزانيا في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

كتب : محمد الميموني

10:23 م 04/01/2026 تعديل في 10:32 م

إبراهيم دياز

واجه منتخب المغرب نظيره تنزانيا اليوم الأحد، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية .

وافتتح التسجيل نجم منتخب المغرب اللاعب إبراهيم دياز في الدقيقة ال64 من عمر المباراة .

وانتهت المباراة بفوز منتخب المغرب على تنزانيا بهدف دون رد فعل في منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويذكر أن منتخب المغرب قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز المستحق على منتخب تنزانيا.

إبراهيم دياز منتخب المغرب تنزانيا كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

