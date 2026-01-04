واجه منتخب المغرب نظيره تنزانيا اليوم الأحد، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية .

وافتتح التسجيل نجم منتخب المغرب اللاعب إبراهيم دياز في الدقيقة ال64 من عمر المباراة .

وانتهت المباراة بفوز منتخب المغرب على تنزانيا بهدف دون رد فعل في منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويذكر أن منتخب المغرب قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز المستحق على منتخب تنزانيا.