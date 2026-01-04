مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

1 0
18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

0 1
21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

فولهام

2 2
17:15

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

1 1
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

5 1
17:15

ريال بيتيس

منتخب مصر ينهي تدريباته الجماعية استعداداً لبنين في كأس الأمم

كتب : نهي خورشيد

09:57 م 04/01/2026
أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة منتخب بنين، وذلك خلال مرانه الختامي الذي أقيم على ملعب تغازوت، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، قبل لقاء دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025–2026 المقامة حالياً في المغرب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء غدٍ الإثنين، إذ يسعى المنتخب المصري لمواصلة مشواره في البطولة والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وشهدت التدريبات خضوع مهند لاشين لبرنامج تأهيلي خاص، بعد تعرضه لكدمة في منطقة الضلوع خلال مواجهة أنجولا، وذلك في إطار تجهيزه للقاء المرتقب.

كما أدى أسامة فيصل تدريبات تأهيلية عقب إصابته بكدمة في مشط القدم، وشارك في جزء من المران الجماعي للفريق.

منتخب مصر منتخب بنين مباراة مصر وبنين مهند لاشين أسامة فيصل كأس الأمم الأفريقية

