وزير الطيران يكشف كواليس "خطة الطوارئ" وتطوير أسطول مصر للطيران

كشف الفريق سامح الحفني، وزير الطيران المدني، تداعيات إغلاق المجال الجوي في اليونان، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء المفاجئ أحدث ارتباكًا واسعًا في حركة الملاحة الجوية نتيجة لتعديل المسارات المعتادة للرحلات.

وقال الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إن عددًا من الطائرات التي كانت تعبر الأجواء المصرية تعذر عليها الهبوط في مطار أثينا نتيجة تلك الأزمة.

وأضاف "الحفني" أن وزارة الطيران بادرت برفع درجات الاستعداد إلى الحالة القصوى في كافة المطارات المصرية، وذلك للتعامل مع تبعات العطل التقني الذي أصاب مطار أثينا وضمان سلامة وانسيابية الحركة.

وذكر أن الكفاءة التي أظهرتها الدولة المصرية في استيعاب الموقف وإدارة الأزمة حظيت بإشادة واسعة من وسائل الإعلام الدولية، مؤكداً أن الأزمة قد انتهت بشكل كامل منذ السادسة مساءً مع عودة الانتظام التام للحركة الجوية.

وفي سياق آخر، ذكر الوزير أن الوزارة تضع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين عبر "مصر للطيران" على رأس أولوياتها، مع العمل الدؤوب لرفع التصنيف العالمي للشركة بشكل شامل.

واختتم تصريحاته بالكشف عن خطط تطوير الأسطول الجوي، حيث أشار إلى أن شركة مصر للطيران تمتلك حالياً 65 طائرة، وتسعى للوصول بهذا العدد إلى 97 طائرة خلال السنوات الثلاث القادمة، لافتاً إلى أن المستهدف الاستراتيجي السابق كان يطمح للوصول إلى 120 طائرة.