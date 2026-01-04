150 طائرة أمريكية .. التفاصيل الكاملة لاعتقال الرئيس الفنزويلي وزوجته

كشفت مصادر إعلامية أمريكية عن معطيات غير مسبوقة حول العملية العسكرية المعقّدة التي نفذتها القوات الأمريكية داخل الأراضي الفنزويلية وأسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته من داخل مقر إقامته.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام الأمريكية، فإن العملية جاءت نتيجة تخطيط طويل استمر عدة أشهر، وشاركت فيه أجهزة استخبارات متعددة، واعتمد على مراقبة دقيقة لتحركات مادورو منذ أغسطس 2025، بعد تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس.

مراقبة دقيقة وتحضير طويل

أوضحت التقارير أن فرق الاستخبارات الأمريكية ركزت على جمع أدق التفاصيل المتعلقة بنمط حياة الرئيس الفنزويلي، بما في ذلك تنقلاته اليومية، أماكن إقامته المتغيرة، عاداته الشخصية، وحتى بيئته المعيشية.

وصرح رئيس أركان الجيش الأمريكي، الجنرال دان كاين، أن الهدف كان بناء صورة شاملة تتيح تنفيذ العملية بأعلى درجة من الدقة.

وأكد أنه خلال مرحلة الإعداد، أنشأت القوات الأمريكية نموذجًا مطابقًا للمجمع السكني الذي كان مادورو يقيم فيه، وأُجريت تدريبات ميدانية متكررة لمحاكاة سيناريو التنفيذ.

ورغم الجاهزية العسكرية منذ مطلع ديسمبر، تقرر تأجيل العملية إلى حين توافر الظروف الجوية المناسبة.

ترامب يعطي الضوء الأخضر

ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصدر القرار النهائي قبل أربعة أيام من التنفيذ، لكنه انتظر التوقيت الأمثل قبل إعطاء الأمر المباشر مساء الجمعة بتوقيت واشنطن، مرفقًا بتمنياته للقوات المشاركة بالتوفيق، وفق ما نقله الجنرال كاين.

تنفيذ العملية بـ150 طائرة عسكرية أمريكية

وفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، فأنه مع بدء التنفيذ، أقلعت أكثر من 150 طائرة عسكرية أمريكية من قواعد برية وبحرية شملت مقاتلات وطائرات استطلاع ومسيرات، إضافة إلى مروحيات نقل خاصة.

وحلّقت المروحيات المكلفة بالمهمة الرئيسية على ارتفاع منخفض جدًا فوق سطح البحر وتحت جنح الظلام، بينما وفّرت المقاتلات غطاءً جوّيًا شاملاً.

وفي الوقت نفسه، تولت الأقمار الاصطناعية والقدرات السيبرانية الأمريكية تعطيل أنظمة الرصد والدفاع الجوي الفنزويلية.

انفجارات محدودة في العاصمة كراكاس

وقبيل الساعة الثانية فجرًا، دوّت انفجارات محدودة في العاصمة كراكاس، استهدفت مواقع دفاعية محددة بهدف شلّها، وليس إطلاق حملة قصف واسعة.

وبعد دخول القوات الأمريكية الخاصة مكان إقامة الرئيس الفنزويلي، حاول مادورو الوصول إلى منطقة محصّنة داخل المجمع، لكنها فرضت عليه السيطرة بسرعة دون استخدام وسائل اختراق ثقيلة كانت معدّة مسبقًا، وفق ترامب.

متابعة مباشرة من واشنطن

وكان يتابع الرئيس الأمريكي العملية لحظة بلحظة من غرفة عمليات أُنشئت خصيصًا في مقر إقامته بولاية فلوريدا، بحضور كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين.

ووصف ترامب المشهد لاحقًا بأنه بدا له كأنه يشاهد بثًا تلفزيونيًا مباشرًا، مشبّهًا مقر إقامة مادورو بالحصن.

استسلام مادورو دون مقاومة

وأكد الجيش الأميركي أن مادورو وزوجته استسلما دون مقاومة، وتم وضعهما رهن الاحتجاز من قبل وزارة العدل الأمريكية في أحد السجون بنيويورك، على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات وتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وعقب ذلك، نُقل مادورو وزوجته جوًا إلى سفينة حربية أمريكية راسية قبالة الساحل الفنزويلي، قبل أن يعلن ترامب رسميًا نجاح العملية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر ترامب صورة تظهر مادورو الرئيس الفنزويلي بملابس رياضية، معصوب العينين ومكبل اليدين، بينما حمل قنينة مياه صغيرة.

وأرفق ترامب الصورة بتعليق قال فيه: "نيكولاس مادورو على متن السفينة الحربية الأمريكية آي دبليو أو جيما"، التي نقل على متنها من فنزويلا إلى أمريكا.