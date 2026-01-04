استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر، تفاصيل مباحثاتها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن اللقاء ركز على ربط قضايا البيئة بالتنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي تمس صميم الأمن القومي المصري.

وقالت "فؤاد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة "Ten"، إن تحركاتها الرسمية بدأت بلقاء رئيس الوزراء لبحث أزمة ندرة المياه، حيث تم الاتفاق على ضرورة التوسع في الحلول التكنولوجية المبتكرة لترشيد الاستهلاك وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

وأضافت أن المسؤولة الأممية أن الدولة المصرية لم تكتفِ بوضع "الخطة الوطنية لمكافحة التصحر"، بل بدأت فعلياً في تحويلها إلى مشروعات تنفيذية ميدانية، تهدف إلى جعل الحفاظ على الأراضي نشاطاً اقتصادياً مربحاً وذا عائد مستدام، بدلاً من كونه مجرد عبء بيئي.

وأوضحت، أن الرؤية المصرية ترتكز على الالتزام بالمواثيق الدولية كطريق وحيد لتحقيق توازن تنموي، يضمن نمو الاقتصاد الحالي دون المساس بحقوق أجيال المستقبل، لافتة إلى وجود تقدم ملموس والتزام كبير من الدول المشاركة في تقديم تقاريرها وإجراءاتها لمواجهة زحف الرمال.

وأكدت أن التصحر هو البوابة الرئيسية لمعالجة أزمات المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، مشددة على أن عام 2026 سيضع الأمن الغذائي واستقرار سلاسل الإمداد في قلب الأولويات، باعتبارهما الركيزة الأساسية لاستقرار الدول وتنميتها الشاملة.