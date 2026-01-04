إعلان

برلمانى يكشف بالأرقام تفاصيل أزمة السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

كتب : داليا الظنيني

10:12 م 04/01/2026

النائب إيهاب منصور

قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى وجود نحو 1.6 مليون مستأجر يقطنون في 1.8 مليون وحدة سكنية، موضحاً أن هذه الإحصائيات تعود لبيان صدر منذ ما يقرب من 10 سنوات.

وأضاف "منصور" في مداخلة هاتفية لبرنامج "من أول وجديد" مع الإعلامية نيفين منصور، أن الإحصاءات الحكومية كشفت عن تقدم 55 ألف مواطن فقط بطلبات للحصول على سكن بديل حتى الآن، مشيراً إلى أن عملية التقديم تتاح عبر مكاتب البريد المختصة أو من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

ولفت عضو مجلس النواب إلى وجود عقبات وتحديات تواجه التطبيق الفعلي لمنظومة السكن البديل، مؤكداً استلامه لشكاوى واتصالات عديدة من المواطنين بخصوص مشكلات تقنية وإجرائية واجهتهم أثناء محاولة التقديم.

وأشار إلى أن غموض آليات تخصيص الوحدات البديلة، خاصة للأسر الأكثر احتياجاً ومستفيدي المعاشات التي لا تتجاوز 2800 جنيه، موضحاً أن هذه الفئات ستواجه صعوبة بالغة في تملك وحدات سكنية، كما أنهم يفتقرون للمعلومات الواضحة حول قيمة الإيجار في حال تم توفير وحدات بنظام حق الانتفاع أو الإيجار.

إيهاب منصور أزمة السكن البديل الإيجار القديم مجلس النواب

