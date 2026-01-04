محمد الجوسقي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار.. ماذا نعرف؟

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين المهندس محمد الجوسقي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، خلفا لحسام هيبة، في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

ماذا نعرف عن رئيس الهيئة الجديد؟

يحظى محمد الجوسقي بخبرة مهنية تمتد لأكثر من عقدين في القطاعين الحكومي والخاص في مجالات التخطيط، وجذب الاستثمارات، وتطوير السياسات الداعمة لمناخ الأعمال.

ويشغل "الجوسقي" منصب مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون التخطيط والتجارة والتحول الرقمي؛ حيث يقود جهود الوزارة تجاه توسيع قدرات مصر في مجال التجارة الخارجية، وتعزيز الشراكات الدولية.

وفي هذا الإطار، يتولى الجوسقي صياغة آليات لتطوير ورفع كفاءة منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية للمشاركة في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي، وتحسين مناخ الأعمال محليا، بما يسهم في جذب الاستثمارات المباشرة.

وسبق أن تولي محمد الجوسقي منصب وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تولى قيادة الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والتي كانت بمثابة حلقة الوصل الرئيسية بين الحكومة المصرية والمنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات، وكان دوره الرئيسي يتحدد في تعزيز الشراكات ودفع التعاون وجذب الاستثمارات في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قبل عمله بالقطاع الحكومي، عمل " الجوسقي" لأكثر من 15 عاما في القطاع الخاص؛ حيث شغل عدة مناصب تنفيذية عليا في شركات محلية وعالمية، وذلك على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة، وتضمنت مسؤولياته تطوير الأعمال بهدف جذب الاستثمارات، وإدارة العمليات، وصياغة الاستراتيجيات، وتبني التكنولوجيات الناشئة.

حصل الجوسقي على درجة البكالوريوس في هندسة الحاسبات من كلية الهندسة بجامعة عين شمس، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقد تم تكريمه بالعديد من الجوائز تقديرا لتفوقه الأكاديمي.