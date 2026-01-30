إعلان

انطلاق الانتخابات على مقعد رئاسة حزب الوفد

كتب : عمرو صالح

10:44 ص 30/01/2026

الدكتور السيد البدوي

كتب-عمرو صالح:

انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، عملية التصويت في انتخابات رئاسة حزب الوفد، داخل المقرات المخصصة لذلك، وسط إجراءات تنظيمية مشددة، وتحت إشراف اللجنة المشرفة على الانتخابات، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

‎ويتنافس على مقعد رئاسة حزب الوفد كل من الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب الأسبق، والدكتور هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ، في سباق انتخابي يُنظر إليه باعتباره مفترق طرق في تاريخ الحزب، في ظل تباين الرؤى حول مستقبل “بيت الأمة” وسبل استعادة دوره السياسي والتنظيمي.

‎ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة الخامسة مساءً، على أن تُغلق بعدها لجان الاقتراع رسميًا، لتبدأ فورًا إجراءات فرز الأصوات، وإعلان النتائج وفقًا للقواعد والضوابط المعتمدة من اللجنة المشرفة.

‎وأكدت اللجنة أن العملية الانتخابية تُدار وفق جدول زمني محدد، مع الالتزام الكامل باللوائح المنظمة، مشددة على مجموعة من المحظورات التي يُحظر ارتكابها طوال يوم التصويت، في مقدمتها ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية داخل أو في محيط لجان الاقتراع، أو التأثير على إرادة الناخبين بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة.

كما حظرت اللجنة استخدام اللافتات أو الشعارات أو توزيع أي مطبوعات دعائية، أو القيام بمحاولات حشد أو توجيه داخل اللجان، فضلًا عن منع أي تجمعات أو مظاهر قد تُخل بسير العملية الانتخابية أو تعطلها.

‎وشددت كذلك على ضرورة الالتزام بالهدوء والانضباط داخل مقار التصويت، وعدم إثارة أي مشاحنات أو خلافات بين أنصار المرشحين.

وأوضحت اللجنة أن أي مخالفة لهذه المحظورات ستُقابل بإجراءات حاسمة وفقًا للضوابط المقررة، حفاظًا على نزاهة الانتخابات واحترامًا لإرادة الجمعية العمومية لحزب الوفد، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو إخراج هذا الاستحقاق الحزبي المهم بصورة حضارية تليق بتاريخ الحزب ودوره الوطني.

