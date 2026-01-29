استخدام الدرون في السيطرة على حريق الزرايب بمنشأة ناصر- صور

معرض القاهرة للكتاب يتخطى حاجز الـ 3 مليون زائر في أسبوعه الأول

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب بمنطقة الزرايب بحي منشأة ناصر.

ويتواجد محافظ القاهرة، يرافقه اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بموقع الحريق للإشراف على عمليات الإطفاء.

كان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة الزرايب "حي منشأة ناصر" بالقرب من نزلة المقطم اتجاه السيدة عائشة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسؤولو الحي، والأجهزة التنفيذية، والأمنية بالمحافظة لموقع الحادث وتم فصل المرافق وبدء الإطفاء بتواجد 10 سيارات إطفاء، وعدد من سيارات الإسعاف.