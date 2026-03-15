1721 فرصة عمل متاحة في 8 محافظات| التخصصات والتقديم

كتب : محمد أبو بكر

07:55 م 15/03/2026
    وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد، عن إتاحة 1721 فرصة عمل بالتعاون مع 33 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 8 محافظات، مع فتح باب التقديم خلال شهر مارس 2026 الجاري.

أوضحت الوزارة أن النشرة تتضمن وظائف متنوعة في عشرات التخصصات والمهن، برواتب تحدد وفق طبيعة الوظيفة والمقابلة الشخصية، مع الالتزام بالحد الأدنى للأجور، والاستفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية لضمان بيئة عمل آمنة تحفظ حقوق العامل وكرامته.

كما تشمل النشرة فرصًا مخصصة لذوي الهمم في إطار سياسة الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي، وتغطي الفرص محافظات: القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، دمياط، الجيزة، السويس، البحر الأحمر، والإسماعيلية، في تخصصات متعددة تشمل: التسويق والموارد البشرية، الهندسة (اتصالات وكهرباء)، الميكانيكا والتحكم الكهربائي، الصيانة، المحاسبة، الإشراف الفني والموقعي، الإنتاج، المشتريات، المبيعات، الجودة، الأمن، المخازن، القيادة برخص مختلفة، الفندقة والمطاعم، وأعمال الإنتاج والنظافة وتخصصات أخرى متنوعة.

آليات التقديم على فرص العمل

أوضحت الوزارة أن التقديم يتم عبر الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات، أو مباشرة عبر بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، وكذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة.

فرص متاحة برواتب مُجزية (26)فرص متاحة برواتب مُجزية (27)فرص متاحة برواتب مُجزية (25)

