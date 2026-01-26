لمسة من التاريخ.. الزي الفرعوني يخطف الأنظار في معرض الكتاب

بعد نفادها.. قصور الثقافة تطرح طبعة ثانية من إصدارات "الذخائر" و"الهوية"

زين الزي الفرعوني أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، حيث ظهرت مجموعة من الأطفال في أجواء مبهجة مليئة بالسعادة والمرح، وهم يرتدون أزياء فرعونية تعكس عراقة وتاريخ الحضارة المصرية القديمة.

وشارك الأطفال، وهم طلاب تابعون لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، في فعاليات المعرض مرتدين الزي الفرعوني، في مشهد لفت أنظار الزوار ورواد المعرض، وأضفى طابعًا تراثيًا مميزًا على الأجواء العامة.

وجسدت هذه المشاركة روح الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية الأصيلة، كما ساهمت في تعريف الأجيال الجديدة بتراثهم العريق، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال.