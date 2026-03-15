ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، غدًا الإثنين، مراسم استقبال السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس الجديد، بحضور السفير الدكتور محمود كارم، القائم بأعمال رئيس المجلس السابق، ومحمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس.

ومن المقرر أن تتضمن الفعالية مراسم تسليم وتسلم رئاسة المجلس، في إطار يعكس التقدير للدور الوطني الذي يضطلع به المجلس في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وتشمل المراسم تسليم رئاسة المجلس من السفير محمود كارم إلى السفير أحمد إيهاب جمال الدين، بما يجسد استمرارية النهج المؤسسي للمجلس، ويؤكد انتقال مسؤولية قيادته في إطار من التعاون والتكامل، مع مواصلة العمل على دعم وتعزيز قضايا حقوق الإنسان، والبناء على ما تحقق من جهود وإسهامات خلال الفترات السابقة، وذلك بحضور أعضاء المجلس الجدد، وأعضاء المجلس المنتهية ولايتهم، إلى جانب فريق الأمانة الفنية بالمجلس.

كما تشهد المناسبة تقديم درع المجلس إلى السفير محمود كارم، تقديرًا وعرفانًا لجهوده المتواصلة خلال الفترة من 2010 حتى 2026، فضلًا عن تكريم أعضاء المجلس المنتهية ولايتهم، بمنحهم درع المجلس تقديرًا لعطائهم وإسهاماتهم المتميزة في خدمة وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان.

