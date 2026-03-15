وفاة الإعلامي جمال ريان مذيع قناة الجزيرة

كتب : محمد جعفر

03:42 م 15/03/2026 تعديل في 03:48 م

توفي الإعلامي الفلسطيني الأردني البارز جمال ريان، أحد أبرز الوجوه الإخبارية في شبكة الجزيرة الإعلامية، عن عمر ناهز الـ 72 عامًا، وذلك بعد مسيرة إعلامية طويلة امتدت لعقود.

من الأردن إلى العالمية

بدأ الراحل، المنحدر من مدينة طولكرم الفلسطينية، رحلته المهنية عام 1974 من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، لينطلق بعدها في مسيرة دولية شملت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية، وتلفزيون الإمارات، وصولاً إلى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في مطلع التسعينيات، حيث صقل موهبته كأحد أبرز مقدمي البرامج السياسية الرصينة.

الجزيرة والارتباط بالوجدان العربي

ويُعد الراحل من جيل التأسيس في قناة الجزيرة، إذ كان أول من ظهر على شاشتها عند انطلاقها عام 1996، وظل طوال سنوات عمله أحد أبرز الأصوات المرتبطة بتغطية الأحداث العالمية والإقليمية، ولا سيما القضية الفلسطينية التي ظل مدافعاً عنها في مختلف المحافل الإعلامية.

"وداعاً أبا مراد"

وفور انتشار الخبر، عبر زملاؤه في الوسط الإعلامي عن صدمتهم، وكتبت زميلته الإعلامية خديجة بن قنة: "وداعاً أبا مراد.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، كما نعاه العديد من الصحفيين الآخرين.

