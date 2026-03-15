قالت دار الإفتاء المصرية إنها تهيب بالمتابعين توخي الدقة وعدم الانسياق وراء الإعلانات المتداولة على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، التي تزعم الإعلان عن وظائف داخل دار الإفتاء المصرية؛ ومن بينها إعلان متداول يدَّعي طلب باحث شرعي للعمل بدار الإفتاء.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن هذا الإعلان لا يمت للدار بصلة من قريب أو بعيد، ولم يتم نشره أو اعتماده من أية جهة رسمية تابعة لها، كما أن الجهات التي تقف وراءه تنتحل صفة الدار دون وجه حق.

وأوضحت الدار أن الإعلانات الرسمية الخاصة بالوظائف أو فرص العمل يتم الإعلان عنها فقط عبر القنوات الرسمية لدار الإفتاء المصرية وموقعها الإلكتروني وصفحاتها الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت الدار الجميع إلى عدم التعامل مع مثل هذه الإعلانات المضللة أو إرسال أي بيانات شخصية من خلالها، حرصًا على عدم التعرض لمحاولات الاحتيال أو استغلال البيانات.

وقالت دار الإفتاء المصرية إنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أية جهة تنتحل اسمها أو تستغل مكانتها.