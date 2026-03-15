افتتاح معرض "أهلًا بالعيد" بالقاهرة من 15 إلى 19 مارس 2026

كتب : محمد نصار

02:40 م 15/03/2026

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، افتتاح معرض بازار القاهرة "أهلا بالعيد" خلال الفترة من 15 إلى 19 مارس 2026 بالسوق الحضري بالحي العاشر.

وأوضح محافظ القاهرة، في بيان اليوم، أن هذه النسخة من بازار القاهرة تتضمن وجود العديد من العارضين يقدمون مجموعة متنوعة ومميزة من منتجات الملابس والأحذية والإكسسوارات والعطور والحرف اليدوية والمفروشات والسلع الغذائية المختلفة بتخفيضات تصل إلى 50%.

وأضاف محافظ القاهرة، أن بازار القاهرة يعد منصة مثالية لدعم الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى كونه فرصة للتسوق والاستمتاع بالأجواء المميزة وشراء المنتجات المختلفة بأسعار مخفضة وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المعرض يأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته النسخ السابقة من بازار القاهرة، مع إضافة عناصر جديدة لإثراء التجربة للزوار والعارضين، منوهًا إلى أن المعرض يستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويوفر منصة تتيح لأصحاب الحرف والمشروعات عرض منتجاتهم، فضلًا عن تعزيز ثقافة التسوق المحلي وتشجيع شراء المنتجات المحلية المصنوعة يدويًا، ودعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الإنتاج الوطني.

