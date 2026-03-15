وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التهنئة إلى نساء ورجال وزارة الخارجية المصرية بمناسبة يوم الدبلوماسية المصرية.

وقال الرئيس عبر حسابه على فيسبوك: "في يوم الدبلوماسية المصرية، أتوجه بالتهنئة إلى نساء ورجال وزارة الخارجية المصرية، الذين يواصلون بعزيمة لا تلين وإخلاص لا ينقطع الدفاع عن مصالح الوطن الغالي، وصون مكانته وتعزيز حضوره على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأضاف الرئيس، أن احتفال هذا العام يأتي متزامنًا مع مرور 200 عام على تأسيس أول مؤسسة حديثة لوزارة الخارجية المصرية، في محطة تاريخية تجسد إرثًا وطنيًا ممتدًا من العمل الدبلوماسي الراسخ، الذي أسهم خلال المدة المنقضية في تعزيز مكانة مصر الدولية.

وختم الرئيس قائلًا: "كل عام والدبلوماسية المصرية تواصل أداء رسالتها الوطنية بكفاءة واقتدار، لتبقى مصر دائمًا في موقعها المستحق، منارةً للسلام، وركيزةً للاستقرار، وصوتًا مسموعًا في العالم".

كامل الوزير: لا زيادة في تذاكر المترو والقطارات رغم ارتفاع الوقود



