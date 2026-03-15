السيسي يهنئ رجال ونساء وزارة الخارجية بيوم الدبلوماسية المصرية

كتب : محمد نصار

02:44 م 15/03/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التهنئة إلى نساء ورجال وزارة الخارجية المصرية بمناسبة يوم الدبلوماسية المصرية.

وقال الرئيس عبر حسابه على فيسبوك: "في يوم الدبلوماسية المصرية، أتوجه بالتهنئة إلى نساء ورجال وزارة الخارجية المصرية، الذين يواصلون بعزيمة لا تلين وإخلاص لا ينقطع الدفاع عن مصالح الوطن الغالي، وصون مكانته وتعزيز حضوره على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأضاف الرئيس، أن احتفال هذا العام يأتي متزامنًا مع مرور 200 عام على تأسيس أول مؤسسة حديثة لوزارة الخارجية المصرية، في محطة تاريخية تجسد إرثًا وطنيًا ممتدًا من العمل الدبلوماسي الراسخ، الذي أسهم خلال المدة المنقضية في تعزيز مكانة مصر الدولية.

وختم الرئيس قائلًا: "كل عام والدبلوماسية المصرية تواصل أداء رسالتها الوطنية بكفاءة واقتدار، لتبقى مصر دائمًا في موقعها المستحق، منارةً للسلام، وركيزةً للاستقرار، وصوتًا مسموعًا في العالم".

اقرأ أيضًا:

كامل الوزير: لا زيادة في تذاكر المترو والقطارات رغم ارتفاع الوقود

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

"اللي خلف مامتش"..كيف علق الجمهور على تقليد كريم لوالده الراحل محمود عبد
دراما و تليفزيون

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر (محدث)
جنة الصائم

كان يدافع عن محل والده.. الإعدام للمتهم بقتل الطفل "عمار" في بورسعيد
أخبار المحافظات

حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية بقرار من وزارة
حوادث وقضايا

أغنية آمال ماهر أحدثها.. 3 أعمال غنائية أثارت الجدل في رمضان 2026
دراما و تليفزيون

وزير المالية: غدًا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
المارينز على أبواب إيران.. هل يتكرر سيناريو "حبيس التاريخ" قبل 40 عامًا؟
حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم