حملة دعائية واسعة في مدريد وبرشلونة لدعم السياحة المصرية -(تفاصيل)

أطلقت وزارة السياحة والآثار حملة إعلانية ترويجية كبرى للترويج للمقصد السياحي المصري في السوق الإسباني، تزامنًا مع انطلاق فعاليات معرض السياحة الدولي الفيتور FITUR 2026، الذي بدأت أعماله اليوم بالعاصمة الإسبانية مدريد ويستمر حتى 25 يناير الجاري، وذلك تحت شعار "تنوع لا يُضاهى" ولمدة أسبوعين.

وأوضحت الوزارة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الحملة تتضمن تنفيذ إعلانات رقمية وثابتة عن الوجهات السياحية المختلفة بالمقصد المصري داخل مطار مدريد الدولي، فضلًا عن عدد من أشهر شوارع وميادين العاصمة الإسبانية مدريد، إلى جانب تزيين حافلات النقل العام في مدينتي مدريد وبرشلونة بصور تعكس المقومات السياحية المتنوعة في مصر.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز الحضور المصري في الأسواق السياحية المختلفة، ولا سيما الأسواق الأوروبية الرئيسية، وعلى رأسها السوق الإسباني باعتباره من الأسواق المهمة للمقصد السياحي المصري، مشيرًا إلى أن اختيار مواقع تنفيذ الحملة يهدف إلى تحقيق أعلى معدلات انتشار وتأثير مباشر لدى الجمهور الإسباني، وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للمقصد السياحي المصري.

ولفت وزير السياحة، إلى استمرار الوزارة في تنفيذ حملات ترويجية مبتكرة تعتمد على أدوات التسويق الحديثة، وتواكب المتغيرات العالمية في صناعة السياحة، بما يعزز من تنافسية المقصد السياحي المصري.

وقال الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن الحملة تستهدف الترويج للمقصد السياحي المصري وما يقدمه من تجارب سياحية فريدة، من خلال إبراز تنوع مقوماته ومنتجاته ووجهاته السياحية، التي تشمل المواقع الأثرية، والمنتجعات السياحية، والشواطئ الخلابة، إلى جانب الأنشطة الترفيهية المختلفة.

وأضاف أن الحملة تأتي في إطار تعزيز المشاركة المصرية في معرض "الفيتور"، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كوجهة سياحية مفضلة للسائحين الإسبان، وتحفيز حركة السياحة الوافدة من السوق الأوروبي، ولا سيما السوق الإسباني.

وأوضحت سوزان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، أن الحملة تشمل مجموعة من الإعلانات الرقمية والثابتة في أحد أشهر شوارع مدريد "Alcala 101"، بالإضافة إلى عرض محتوى بصري على الشاشات الرقمية ولوحات الحقائب داخل مطار مدريد الدولي، إلى جانب وضع إعلانات دعائية على 30 حافلة نقل عام تجوب أهم شوارع مدينتي مدريد وبرشلونة.

وتابعت أنه في إطار تعزيز الحضور المصري داخل معرض الفيتور، تم تنفيذ مواد دعائية بأرض المعارض IFEMA، تضمنت عرض فيديوهات ترويجية مدتها 10 ثوانٍ على عدد من الشاشات الرئيسية ومداخل التسجيل، فضلًا عن إعلان ثابت على أحد المصاعد المقابلة لمنطقة متحف المستنسخات الأثرية الذي تقيمه الوزارة على هامش المشاركة في المعرض.

واستكملت هند رضوان، مسئولة السوق الإسباني بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، من جانبها، قائلة: إن الهيئة تنفذ حاليًا عددًا من الأنشطة الترويجية بالسوق الإسباني، من بينها حملات إعلانية مشتركة مع كبار منظمي الرحلات الإسبان، وتنفيذ قوافل سياحية، إلى جانب الإعلانات المهنية وتنظيم الرحلات التعريفية للوكلاء السياحيين للتعريف بالتنوع والثراء السياحي الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري.

ويذكر أن معرض السياحة الدولي الفيتور يُعتبر منصة دولية مهمة تجمع المهنيين والشركات العاملة في قطاع السياحة والسفر، بما يتيح فرصًا واسعة للترويج للمقاصد السياحية وإقامة شراكات استراتيجية في صناعة السياحة.

