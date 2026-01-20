مساعد رئيس هيئة الدواء: إنتاجنا السنوي يقترب من 4 مليارات عبوة

أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، أن السوق الدوائي المصري يُعد الأقوى إفريقيًا وعربيًا، إذ يمثل نسبة 27% من اجمالي السوق الدوائي الإفريقي.

جاء ذلك خلال الندوة العلمية التى استضافتها الجامعة الألمانية الدولية حول تطوير صناعة الدواء في مصر ودور الهندسة الصيدلية في ربط التعليم بالصناعة والتشريعات الدولية، وذلك بالتعاون مع الجمعية الدولية للهندسة الصيدلية (ISPE) للمرة الأولي في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن الصناعة الدوائية شهدت طفرة كبيرة خلال العقد الأخير، مع نمو ملحوظ في عدد المصانع وخطوط الإنتاج التي تجاوزت 990 خط إنتاج، بإجمالي إنتاج سنوي يقترب من 4 مليارات عبوة دواء.

وأشار إلى أن الصناعة المحلية تغطي نحو 91% من احتياجات السوق، مع الجهود المتواصلة لتوطين الصناعات الدوائية الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مدللاً على ذلك بانشاء مدينة الدواء المصرية "جبتو فارما" التي جاءت بتوجيهات القيادة السياسية، بجانب افتتاح أول مركز متكامل في أفريقيا والشرق الأوسط ‏لتجميع البلازما لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأدوية المشتقة من البلازما.

أكد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية بالقاهرة ورئيس مجلس الأمناء المشارك للجامعة الالمانية الدولية، أن رؤية الجامعة الألمانية الدولية تدعم التنمية المستدامة وتوطين الصناعة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمى للتعليم التطبيقي والصناعات المتقدمة، لافتا إلى أن الجامعة تعد نموذجاً رائداً لدمج التعليم الأكاديمي والبحث التطبيقي والممارسة الصناعية في منظومة واحدة متكاملة.

وقالت الدكتورة سمر منصور العميد المشارك لكلية الهندسة الصيدلانية بالجامعة الألمانية الدولية، إن إنشاء هيئة الدواء المصرية كهيئة مستقلة يمثل حلمًا طال انتظاره وأسهم في تطوير منظومة الدواء وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

بدوره، أكد الدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ورئيس مجلس إدارة شركة بيونير فارما للصناعات الدوائية، أن صناعة الدواء تمثل أحد ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك تاريخًا صناعيًا عريقًا في هذا المجال منذ تأسيس الاقتصادي الرائد طلعت حرب أول شركة دواء مصرية عام 1939.

وأضاف أن مصر تصدر منتجاتها الدوائية إلى 171 دولة حول العالم، وحصلت من منظمة الصحة العالمية (WHO) على مستوى النضج الثالث (Maturity Level 3) في الرقابة على الأدوية واللقاحات، وهو إنجاز هام يؤكد أن هيئة الدواء المصرية تتبع معايير عالمية صارمة تضمن توافر منتجات طبية آمنة وفعالة، مشيدًا بدور الجامعة الألمانية الدولية في إطلاق تخصص الهندسة الصيدلية الذي يسهم بدوره في سد الفجوة بين المهندس والصيدلي، ويقدم خريجين جاهزين لسوق العمل.

