العربية: عدد من الهجمات الإيرانية على السعودية جاء من العراق

وكالات

كشفت مصادر لـ"العربية/الحدث" أن بعض الهجمات الإيرانية التي استهدفت السعودية انطلقت من داخل الأراضي العراقية، مؤكدة أن الجهات المختصة في المملكة تتابع المستجدات عن كثب.

وفي السياق ذاته، أعلنت السعودية في وقت سابق إدانتها الشديدة لما وصفته بـ"الهجوم الإيراني الغاشم" الذي طال مبنى السفارة الأميركية في الرياض.

وشددت على أن تكرار هذا الاعتداء، الذي وصفته بأنه جبان وغير مبرر، يشكل خرقاً واضحاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيتا جنيف لعام 1949 واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، اللتان تكفلان حماية المقرات الدبلوماسية وموظفيها حتى خلال النزاعات المسلحة.

وجاءت هذه التطورات بعدما أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر اليوم، نجاحها في اعتراض وتدمير ثماني طائرات مسيّرة في محيط الرياض والخرج.

وأوضحت أن السفارة الأمريكية في الحي الدبلوماسي بالعاصمة تعرضت لهجوم بطائرتين مسيّرتين، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود وتصاعد دخان من المبنى.

وأوضح المتحدث العسكري السعودي، اللواء تركي المالكي، أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية طفيفة في مبنى السفارة دون تسجيل خسائر بشرية.