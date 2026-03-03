أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، استقبال مريض يعاني من غرغرينا بالإصبع الأول من القدم اليسرى داخل مستشفى القناطر الخيرية المركزي، حيث كشفت الفحوصات الطبية عن وجود انسداد بشرايين الساق اليسرى، في استجابة سريعة تعكس جاهزية أقسام الطوارئ وكفاءة الفريق الطبي بالمستشفى.

على الفور تم نقل المريض إلى غرفة العمليات، حيث أُجري توسيع لشرايين الساق اليسرى باستخدام البالونات والقسطرة الطرفية، مع إعادة التروية الدموية للقدم، وذلك تحت مخدر موضعي وبدون تدخل جراحي، في خطوة أسهمت في إنقاذ القدم والحفاظ على حياة المريض.

وأكدت المديرية أن سرعة الاستجابة ودقة التنفيذ تعكسان مدى جاهزية المستشفى وتميز الفريق الطبي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور سيد النحاس مدير عام المستشفى.

ضم الفريق الطبي كلًا من الدكتور مصطفى نجيب استشاري جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمد أشرف أخصائي جراحة الأوعية الدموية، وهند عبد الله أخصائية تمريض بالعمليات، ونجحوا في تنفيذ التدخل الطبي بدقة عالية، مع الحفاظ على سلامة المريض.